SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Life-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Swiss Life-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 819,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Life-Aktie investiert, befänden sich nun 1,220 Swiss Life-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 16.07.2026 1 151,78 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 944,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 15,18 Prozent mehr wert.

Der Swiss Life-Wert an der Börse wurde auf 25,76 Mrd. CHF beziffert. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Swiss Life-Aktie auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at