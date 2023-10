SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Swiss Life abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Life-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Life-Aktie statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swiss Life-Aktie 172,11 CHF wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Life-Aktie investierten, hätten nun 0,581 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 327,46 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 05.10.2023 auf 563,60 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +227,46 Prozent.

Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,86 Mrd. CHF. Der Swiss Life-Börsengang fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Das Swiss Life-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at