SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde die Swiss Life-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swiss Life-Papier letztlich bei 244,47 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 40,905 Swiss Life-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 38 123,25 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 03.09.2026 auf 932,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 281,23 Prozent erhöht.

Swiss Life war somit zuletzt am Markt 24,71 Mrd. CHF wert. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Swiss Life-Anteilsschein bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at