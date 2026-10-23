Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Swiss Life-Investment
|
23.10.2026 10:03:37
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Life-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 486,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,205 Swiss Life-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 22.10.2026 191,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 933,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 91,70 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Swiss Life eine Börsenbewertung in Höhe von 25,36 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 fand der erste Handelstag der Swiss Life-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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