Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie gebracht.

Die Swiss Life-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Swiss Life-Aktie letztlich bei 506,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,973 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 888,71 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 19.11.2026 auf 957,20 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 88,87 Prozent erhöht.

Swiss Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,94 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Swiss Life-Anteils auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at