SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swiss Life-Papier an diesem Tag bei 503,20 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,987 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Life-Papiers auf 908,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 805,25 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 80,52 Prozent.
Swiss Life markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 25,37 Mrd. CHF. Die Erstnotiz der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
