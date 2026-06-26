Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Investment im Blick 26.06.2026 10:03:50

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 529,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hat, hat nun 1,888 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Life-Aktie auf 882,60 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 666,54 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 66,65 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Swiss Life eine Marktkapitalisierung von 24,62 Mrd. CHF. Am 20.10.2000 wurden Swiss Life-Anteile zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Papiers lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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