Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Rentabler Swiss Life-Einstieg?
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16.10.2026 10:03:30
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 578,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, hätte er nun 17,295 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 918,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 887,24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 58,87 Prozent erhöht.
Alle Swiss Life-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 24,49 Mrd. CHF. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Der Erstkurs des Swiss Life-Anteils belief sich damals auf 56,10 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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