Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Anlage im Blick 06.11.2026 10:03:30

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Life-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 06.11.2025 wurde das Swiss Life-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swiss Life-Papier bei 880,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,358 Swiss Life-Anteilen. Die gehaltenen Swiss Life-Papiere wären am 05.11.2026 11 224,44 CHF wert, da der Schlussstand 988,20 CHF betrug. Mit einer Performance von +12,24 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 26,54 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Swiss Life-Papiers wurde der Erstkurs mit 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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