Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Profitabler Swiss Life-Einstieg? 02.10.2026 10:04:08

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Life eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 02.10.2016 wurden Swiss Life-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 247,92 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,403 Swiss Life-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 356,40 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Papiers am 01.10.2026 auf 883,60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +256,40 Prozent.

Am Markt war Swiss Life jüngst 24,11 Mrd. CHF wert. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Swiss Life-Aktie bei 56,10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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