SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Life-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Life-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Swiss Life-Papier 436,30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in das Swiss Life-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,229 Swiss Life-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 12.02.2026 auf 856,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 196,20 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 96,20 Prozent.

Swiss Life wurde am Markt mit 24,27 Mrd. CHF bewertet. Swiss Life-Papiere wurden am 20.10.2000 zum ersten Mal an der Börse SWX gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Swiss Life-Papiers bei 56,10 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at