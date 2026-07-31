Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|Langfristige Investition
|
31.07.2026 10:03:59
SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Swiss Life-Anteile letztlich bei 468,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,214 Swiss Life-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,21 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 30.07.2026 auf 951,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103,21 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 25,81 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Swiss Life-Aktie auf 56,10 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Swiss Life AG (N)
|
31.07.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
31.07.26
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SMI nachmittags (finanzen.at)
|
30.07.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
29.07.26
|Optimismus in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
28.07.26
|Aufschläge in Zürich: SMI bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
28.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SMI bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
27.07.26
|Börse Zürich in Grün: Börsianer lassen SMI am Mittag steigen (finanzen.at)
|
27.07.26
|SIX-Handel: SMI zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)