SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Swiss Life-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Swiss Life-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Swiss Life-Anteile letztlich bei 468,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,214 Swiss Life-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 203,21 CHF, da sich der Wert einer Swiss Life-Aktie am 30.07.2026 auf 951,00 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 103,21 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Swiss Life belief sich jüngst auf 25,81 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der Swiss Life-Aktie fand am 20.10.2000 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Swiss Life-Aktie auf 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at