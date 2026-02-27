Swiss Life Aktie

Swiss Life für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

Swiss Life-Anlage 27.02.2026 10:03:43

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swiss Life von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Swiss Life-Einstiegs gewesen.

Das Swiss Life-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Life-Aktie betrug an diesem Tag 785,20 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12,736 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Life-Aktie auf 878,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 181,86 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,82 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Swiss Life betrug jüngst 24,69 Mrd. CHF. Das Swiss Life-Papier wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Swiss Life-Anteils lag damals bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Life

