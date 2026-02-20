SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Life-Investment verdienen können.

Die Swiss Life-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Life-Aktie bei 234,42 CHF. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Swiss Life-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 4,266 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.02.2026 auf 855,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 647,37 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 3 647,37 CHF, was einer positiven Performance von 264,74 Prozent entspricht.

Swiss Life erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 24,12 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie ging am 20.10.2000 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Swiss Life-Aktie lag beim Börsengang bei 56,10 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at