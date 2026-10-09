Swiss Life Aktie

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WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781

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Swiss Life-Investition 09.10.2026 10:04:05

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient

SMI-Titel Swiss Life-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Life von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Swiss Life-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Swiss Life-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 870,00 CHF wert. Bei einem Swiss Life-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,149 Swiss Life-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 013,10 CHF, da sich der Wert eines Swiss Life-Anteils am 08.10.2026 auf 881,40 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +1,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Swiss Life eine Marktkapitalisierung von 24,12 Mrd. CHF. Die Swiss Life-Aktie wurde am 20.10.2000 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Zum Börsendebüt der Swiss Life-Aktie wurde der Erstkurs mit 56,10 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Life

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