SMI-Titel Swiss Life-Aktie: Über diese Dividende können sich Swiss Life-Anleger freuen

Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von SMI-Wert Swiss Life am 07.05.2026 eine Dividende in Höhe von 36,50 CHF beschlossen. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 4,29 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Swiss Life beziffert sich auf 991,00 Mio. CHF. Damit wurde die Swiss Life-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,87 Prozent aufgestockt.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Die Swiss Life-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem SIX SX-Handel bei 903,60 CHF in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Swiss Life-Anteilsschein erfolgt am 08.05.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Swiss Life-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Auszahlung der Aktionärsvergütung an die Swiss Life-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Swiss Life verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 3,98 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 5,00 Prozent.

Tatsächliche Rendite und Kursentwicklung im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat sich der Aktienkurs von Swiss Life via SIX SX 7,60 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 8,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Swiss Life

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 38,29 CHF. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 4,24 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten der Swiss Life-Aktie

Die Dividenden-Aktie Swiss Life gehört dem SMI an und ist an der Börse aktuell 25,537 Mrd. CHF wert. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Swiss Life beläuft sich aktuell auf 21,03. 2025 setzte Swiss Life 15,214 Mrd. CHF um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 43,59 CHF.

Redaktion finanzen.at