SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 86,20 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 116,009 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 121,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 089,33 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,89 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Swiss Re belief sich jüngst auf 35,79 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at