SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren

Swiss Re Aktie

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Lohnendes Swiss Re-Investment? 01.12.2025 10:04:31

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Re-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 98,05 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,020 Swiss Re-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,37 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 28.11.2025 auf 141,55 CHF belief. Mit einer Performance von +44,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 38,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Bildquelle: Swiss Re

