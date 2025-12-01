SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swiss Re-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 98,05 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,020 Swiss Re-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,37 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 28.11.2025 auf 141,55 CHF belief. Mit einer Performance von +44,37 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 38,97 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at