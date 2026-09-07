Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Langfristige Performance 07.09.2026 10:04:00

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Re von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Swiss Re-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Die Swiss Re-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swiss Re-Papier bei 85,65 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 1,168 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Swiss Re-Aktie auf 142,85 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 166,78 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 66,78 Prozent.

Am Markt war Swiss Re jüngst 42,14 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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