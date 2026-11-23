Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie gebracht.

Swiss Re-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Re-Aktie an diesem Tag bei 88,46 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 113,045 Swiss Re-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 956,82 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 20.11.2026 auf 150,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 956,82 CHF entspricht einer Performance von +69,57 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 44,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at