Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Rentables Swiss Re-Investment?
|
23.11.2026 10:03:36
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Swiss Re-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swiss Re-Aktie an diesem Tag bei 88,46 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 113,045 Swiss Re-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 956,82 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 20.11.2026 auf 150,00 CHF belief. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 16 956,82 CHF entspricht einer Performance von +69,57 Prozent.
Zuletzt verbuchte Swiss Re einen Börsenwert von 44,21 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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