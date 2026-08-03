SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 82,28 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Swiss Re-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12,154 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 638,92 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Papiers am 31.07.2026 auf 134,85 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 63,89 Prozent.

Der Marktwert von Swiss Re betrug jüngst 39,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at