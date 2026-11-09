SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 147,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,680 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,26 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 06.11.2026 auf 151,95 CHF belief. Mit einer Performance von +3,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at