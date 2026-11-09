Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Swiss Re-Performance im Blick
|
09.11.2026 10:03:46
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 09.11.2025 wurde die Swiss Re-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 147,15 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,680 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 103,26 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 06.11.2026 auf 151,95 CHF belief. Mit einer Performance von +3,26 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 44,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Swiss Re
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
09:28
|SIX-Handel SLI liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
09:28
|SIX-Handel: SMI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
06.11.26
|SLI-Handel aktuell: SLI beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
06.11.26
|SMI-Handel aktuell: SMI sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI gibt nachmittags nach (finanzen.at)
|
06.11.26
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|Freitagshandel in Zürich: SMI sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.26
|SLI aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
Analysen zu Swiss Re AG
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|07.05.26
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|09.12.25
|Swiss Re Kaufen
|DZ BANK
|17.11.25
|Swiss Re Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.11.25
|Swiss Re Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|06.11.26
|Swiss Re Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|Swiss Re Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Swiss Re Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swiss Re AG
|162,95
|-1,84%