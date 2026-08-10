Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 10.08.2026 10:03:54

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swiss Re eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Re-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Re-Papiers betrug an diesem Tag 84,25 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118,694 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 16 439,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 64,39 Prozent.

Swiss Re war somit zuletzt am Markt 40,80 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Swiss Re

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
06.08.26 Swiss Re Sell UBS AG
06.08.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
06.08.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
06.08.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
28.07.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Swiss Re AG 146,80 -0,78% Swiss Re AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX auf Richtungssuche -- DAX kaum verändert -- Unterschiedliche Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen sind sich uneins. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen