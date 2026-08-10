Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Hochrechnung
|
10.08.2026 10:03:54
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Swiss Re-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swiss Re-Papiers betrug an diesem Tag 84,25 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 118,694 Swiss Re-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 07.08.2026 16 439,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 138,50 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 64,39 Prozent.
Swiss Re war somit zuletzt am Markt 40,80 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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