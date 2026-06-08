Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lohnende Swiss Re-Investition?
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08.06.2026 10:04:23
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Re-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 84,86 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 117,841 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 05.06.2026 13 922,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 118,15 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 39,23 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 34,86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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