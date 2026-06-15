Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Lohnender Swiss Re-Einstieg? 15.06.2026 10:04:36

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Swiss Re eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swiss Re-Anteile an diesem Tag bei 80,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,242 Swiss Re-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 12.06.2026 150,00 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 120,75 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 50,00 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 35,58 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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