Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

Frühe Investition 09.02.2026 10:04:28

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,08 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swiss Re-Aktie investiert, befänden sich nun 1,052 Swiss Re-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 06.02.2026 gerechnet (127,45 CHF), wäre die Investition nun 134,05 CHF wert. Mit einer Performance von +34,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Swiss Re war somit zuletzt am Markt 35,09 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Swiss Re

Analysen zu Swiss Re AG

30.01.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
26.01.26 Swiss Re Neutral UBS AG
22.01.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.01.26 Swiss Re Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Swiss Re AG 138,60 -0,82% Swiss Re AG

