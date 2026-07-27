Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Lukrativer Swiss Re-Einstieg? 27.07.2026 10:04:12

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Swiss Re-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Swiss Re-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 93,38 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 1,071 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 144,04 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 24.07.2026 auf 134,50 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,04 Prozent angezogen.

Insgesamt war Swiss Re zuletzt 39,66 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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14.07.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
09.06.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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