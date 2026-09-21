Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Swiss Re-Anlage im Blick 21.09.2026 10:03:43

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Swiss Re-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Swiss Re-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 95,02 CHF. Bei einem Swiss Re-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 105,241 Swiss Re-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 14 602,19 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 18.09.2026 auf 138,75 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 46,02 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 40,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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