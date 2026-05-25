SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swiss Re-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Am 25.05.2025 wurden Swiss Re-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Swiss Re-Aktie bei 145,95 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hat, hat nun 0,685 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.05.2026 gerechnet (120,05 CHF), wäre die Investition nun 82,25 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 17,75 Prozent.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 35,40 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at