Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Investmentbeispiel 19.10.2026 10:04:18

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swiss Re-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Swiss Re-Aktie an diesem Tag 98,38 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1,016 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 150,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 152,47 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 52,47 Prozent.

Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44,15 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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