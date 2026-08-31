Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Langfristige Anlage 31.08.2026 10:03:47

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren verdient

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swiss Re von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Swiss Re eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Swiss Re-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swiss Re-Aktie betrug an diesem Tag 84,26 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 118,680 Swiss Re-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 141,15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 751,72 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 67,52 Prozent vermehrt.

Der Swiss Re-Wert an der Börse wurde auf 41,62 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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