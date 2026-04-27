Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lohnende Swiss Re-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr bedeutet
Die Swiss Re-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Swiss Re-Papier bei 144,80 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Swiss Re-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 69,061 Swiss Re-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 8 867,40 CHF, da sich der Wert eines Swiss Re-Anteils am 24.04.2026 auf 128,40 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,33 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Swiss Re betrug jüngst 37,91 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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