Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Langfristige Performance
|
20.07.2026 10:04:24
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 144,15 CHF wert. Bei einem Swiss Re-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,372 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 138,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 594,17 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,06 Prozent gleich.
Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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