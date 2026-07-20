SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Swiss Re-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 144,15 CHF wert. Bei einem Swiss Re-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 69,372 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swiss Re-Papiers auf 138,30 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 594,17 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 4,06 Prozent gleich.

Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at