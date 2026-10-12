Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Lukrativer Swiss Re-Einstieg?
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12.10.2026 10:03:45
SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swiss Re von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swiss Re-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 151,10 CHF. Bei einem Swiss Re-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66,181 Swiss Re-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (144,00 CHF), wäre das Investment nun 9 530,11 CHF wert. Mit einer Performance von -4,70 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Re bezifferte sich zuletzt auf 42,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Swiss Re
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