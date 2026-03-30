SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Swiss Re-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swiss Re-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 151,55 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Swiss Re-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,598 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 27.03.2026 auf 128,55 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 848,23 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 15,18 Prozent.

Swiss Re wurde am Markt mit 37,92 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at