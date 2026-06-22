Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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Profitabler Swiss Re-Einstieg? 22.06.2026 10:04:20

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingebracht

SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Swiss Re-Investment gewesen.

Am 22.06.2025 wurde das Swiss Re-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 137,00 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,299 Swiss Re-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 19.06.2026 900,73 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 123,40 CHF belief. Mit einer Performance von -9,93 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Re belief sich zuletzt auf 36,39 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Swiss Re

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