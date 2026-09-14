SMI-Titel Swiss Re-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swiss Re-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Swiss Re-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Swiss Re-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Swiss Re-Anteile bei 142,75 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Swiss Re-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,005 Swiss Re-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 958,67 CHF, da sich der Wert einer Swiss Re-Aktie am 11.09.2026 auf 136,85 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 4,13 Prozent eingebüßt.

Alle Swiss Re-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 40,33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at