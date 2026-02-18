Swisscom Aktie

Investmentbeispiel 18.02.2026 10:04:02

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Swisscom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 493,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swisscom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,203 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 707,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,18 CHF wert. Damit wäre die Investition um 43,18 Prozent gestiegen.

Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 36,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

