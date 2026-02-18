Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Investmentbeispiel
|
18.02.2026 10:04:02
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Swisscom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 493,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swisscom-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,203 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 17.02.2026 auf 707,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 143,18 CHF wert. Damit wäre die Investition um 43,18 Prozent gestiegen.
Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 36,28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AG
|
16.02.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
16.02.26
|Pluszeichen in Zürich: Gewinne im SMI (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.02.26
|Börse Zürich: SLI mittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI aktuell: SMI mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SLI-Handel aktuell: Börsianer lassen SLI zum Start steigen (finanzen.at)