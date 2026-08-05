Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Performance unter der Lupe
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05.08.2026 10:03:52
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Swisscom-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Swisscom-Papier an diesem Tag 479,80 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,208 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 129,53 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 04.08.2026 auf 621,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 29,53 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Swisscom belief sich jüngst auf 32,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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