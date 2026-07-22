Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Lohnende Swisscom-Anlage?
|
22.07.2026 10:04:24
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 557,80 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,793 Swisscom-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 21.07.2026 auf 624,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 118,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,87 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Swisscom betrug jüngst 32,61 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
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