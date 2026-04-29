Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Frühe Investition
|
29.04.2026 10:03:44
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingebracht
Swisscom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 613,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,631 Swisscom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (657,00 CHF), wäre das Investment nun 1 071,78 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 7,18 Prozent.
Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,06 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com
Nachrichten zu Swisscom AG
|
15:59
|Starker Wochentag in Zürich: SLI mit Kursplus (finanzen.at)
|
15:59
|SMI aktuell: SMI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Zürich: SMI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12:26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI steigt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SLI sackt zum Start ab (finanzen.at)
|
09:29
|SIX-Handel SMI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
29.04.26
|SMI aktuell: SMI beginnt Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
29.04.26
|SLI aktuell: Zum Start Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
Analysen zu Swisscom AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Swisscom AG
|720,00
|2,13%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX schließt leichter -- DAX letztlich in Grün -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne. Der Dow zeigt sich im Donnerstagshandel von seiner freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen weisen am Donnerstag vermehrt negative Vorzeichen aus.