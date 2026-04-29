SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Swisscom-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 613,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,631 Swisscom-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.04.2026 gerechnet (657,00 CHF), wäre das Investment nun 1 071,78 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 7,18 Prozent.

Swisscom wurde jüngst mit einem Börsenwert von 34,06 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at