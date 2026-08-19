Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Swisscom-Anlage 19.08.2026 10:03:37

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingebracht

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swisscom-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Swisscom-Papier letztlich bei 528,40 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 18,925 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 017,41 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 18.08.2026 auf 635,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20,17 Prozent vermehrt.

Swisscom war somit zuletzt am Markt 32,82 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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