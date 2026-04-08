SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Swisscom-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 486,80 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hat, hat nun 2,054 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 07.04.2026 auf 670,50 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 377,36 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 37,74 Prozent.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 34,77 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at