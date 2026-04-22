SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Swisscom eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Swisscom-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 537,50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,186 Swisscom-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 122,51 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 21.04.2026 auf 658,50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 22,51 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 34,22 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at