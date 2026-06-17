SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Swisscom-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Swisscom-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 556,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 17,986 Swisscom-Anteilen. Die gehaltenen Swisscom-Anteile wären am 16.06.2026 11 492,81 CHF wert, da der Schlussstand 639,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,93 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 33,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at