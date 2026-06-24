SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swisscom-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Swisscom-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 556,20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Swisscom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,180 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 23.06.2026 auf 638,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 114,71 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 14,71 Prozent.

Der Marktwert von Swisscom betrug jüngst 32,70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at