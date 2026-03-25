SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swisscom-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Swisscom-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 529,50 CHF wert. Bei einem Swisscom-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,886 Swisscom-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 701,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 13 238,90 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +32,39 Prozent.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich jüngst auf 36,30 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at