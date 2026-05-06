Swisscom Aktie

Swisscom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519

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Rentabler Swisscom-Einstieg? 06.05.2026 10:05:22

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Swisscom-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swisscom-Papier bei 497,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 20,105 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Swisscom-Papiers auf 669,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 449,94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 34,50 Prozent gesteigert.

Swisscom erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Martin Good / Shutterstock.com

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