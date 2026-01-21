Swisscom Aktie
WKN: 916234 / ISIN: CH0008742519
|Langfristige Investition
|
21.01.2026 10:04:21
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Swisscom-Anteilen statt. Diesen Tag beendeten die Swisscom-Anteile bei 470,50 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,254 Swisscom-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Swisscom-Aktie auf 599,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 731,14 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 27,31 Prozent.
Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 31,18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
