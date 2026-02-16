SMI-Titel UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in UBS-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem UBS-Papier statt. Zum Handelsende stand die UBS-Aktie an diesem Tag bei 14,67 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die UBS-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 681,663 UBS-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.02.2026 auf 32,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 881,39 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 118,81 Prozent erhöht.

UBS erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 100,37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at